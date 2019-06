Canicattini Bagni, Giornata Mondiale del Rifugiato: musica, festa e riflessione

Musica, cortometraggi, riflessione, giochi e festa per la Giornata Mondiale del Rifugiato 2019, che si terrà giovedì 20 Giugno 2019, dalle 17:00 a Piazza Borsellino a Canicattini Bagni.

L'iniziativa è stata organizzata dalle strutture dell’accoglienza dei migranti, dal Comune di Canicattini Bagni e dai Comuni della zona montana, lo Sprar Obioma per donne immigrate fragili e lo Sprar Obioma Iblei per famiglie, gestiti dall’impresa sociale Passwork, e ancora lo Sprar La Pineta per minori stranieri non accompagnati, gestito dall’Associazione “La Pineta” e dall’Arci, e Casa Aylan, comunità per minori non accompagnati gestita da Passwork.