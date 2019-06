Siracusa, "Big data: persona e mercato": operatori della comunicazione a Palazzo Vermexio

Due giorni, a Palazzo Vermexio, di alta formazione, approfondimento e confronto su alcuni aspetti specifici dell’informazione. Si intitola “Big Data: persona e mercato” il convegno che si svolgerà sabato 22, a partire dalle 9.30, si svolgerà nel salone “Paolo Borsellino”, organizzato da Corecom Sicilia, il Comitato regionale per le comunicazioni, presieduto dalla prof.ssa Maria Annunziata Astone

Gli eventi godono dei patrocini dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), della Regione Siciliana, dell’Ars, del Comune e della Camera di Commercio di Siracusa, del Consiglio Nazionale Forense (CNF) della Scuola Superiore dell’Avvocatura italiana, e dell’Ordine dei giornalisti di Sicilia.

Inoltre, interverranno: Nello Musumeci, presidente della Regione Siciliana; il sindaco di Siracusa, Francesco Italia; il presidente Agcom, Angelo Marcello Cardani; il direttore Agcom, Marco Delmastro; il commissario Agcom Antonio Nicita e i commissari del Corecom Sicilia, Antonio Vecce, Alfredo Rizzo e Alessandro Agueci.

Il convegno sarà preceduto da due seminari che si svolgeranno venerdì 21, a partire dalle 9.30, nel salone della Camera di commercio, in via Duca degli Abruzzi. Il primo dal titolo “I Corecom d’Italia: ruolo, funzioni e prospettive”; il secondo dedicato alla “Disinformazione online e Regolamento di contrasto all’Hate Speech”.

I giornalisti e gli avvocati che parteciperanno all’evento di sabato 22 giugno matureranno tre crediti formativi.

Gli avvocati che parteciperanno al seminario sulla Disinformazione online, venerdì 21 dalle ore 15,00, potranno conseguire altri tre crediti.

“Si tratta di un evento straordinario – dichiara la presidente, professoressa avvocato Maria Astone- sia per il luogo in cui si svolgerà, la città di Siracusa, sia per le autorità e i relatori che vi prenderanno parte. La presenza, infatti, del presidente dell’Autorità garante per le comunicazioni, prof. Angelo Marcello Cardani, del commissario Agcom, prof. Antonio Nicita nonché dei direttori dell’Agcom, conferisce all’evento una significativa rilevanza nazionale, che sarà rafforzata dalla partecipazione di numerose autorità e dei vertici istituzionali della Regione siciliana”.

“Il convegno del 22 giugno- continua la presidente- sarà l’occasione per riflettere su una questione di grande attualità, quale è quella dei big data, su cui l’Agcom ha condotto diversi studi, alla presenza dei massimi esperti del settore sia nel campo dei media sia dell’economia e del diritto”.