Siracusa, emergenza caldo: scatta il Piano dell'Asp

E' operativo il Piano operativo locale per l’emergenza climatica dell'Asp, a seguito delle ondate di caldo che stanno interessando la città di Siracusa.

All'interno del documento sono contenuto le linee di indirizzo per la realizzazione di iniziative di prevenzione e di intervento finalizzate a mitigare l’impatto di alte temperature.

E' Alfonso Nicita il referente per l’emergenza climatica dell’Asp di Siracusa, il quale valuterà i diversi tipi di allarme e dovrà disporre, unitamente alla direzione sanitaria aziendale, la rete di comunicazione che garantisca la diffusione del livello di rischio ai direttori degli ospedali, ai direttori dei Distretti Sanitari, alle strutture di emergenza, a tutto il personale sanitario.

In caso di emergenza climatica, i direttori dei presidi ospedalieri garantiscono il coordinamento intraospedaliero e la predisposizione di posti letto di ricoveri straordinari.

Infine, è stata anche avviata una campagna di informazione per la popolazione e corsi di formazione a favore di coloro che più hanno rapporti con soggetti a rischio.