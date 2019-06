Siracusa, il direttore del Parco archeologico ricevuto dal sindaco Italia

Dopo l'incontro a Noto, con il sindaco Corrado Bonfanti, questa mattina, il neo direttore dal Parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, è stato ricevuto dal sindaco di Siracusa, Francesco Italia, a Palazzo Vermexio.

Tra gli argomenti trattati prospettive di crescita e possibili intese con l'Ente.

"Il Parco è una enorme opportunità per Siracusa e per tutto il comprensorio, dunque per un'ampia porzione del sudest siciliano. - ha detto Italia - Condivido l'ambizione già manifestata dal direttore – ha concluso il sindaco Italia – di fare di Siracusa il primo parco culturale della Sicilia per numero di visitatori. Credo che, se ci sarà una solida collaborazione tra le istituzioni, sia un obiettivo a portata di mano perché esistono le potenzialità in termini di patrimonio storico e monumentale".

All'incontroha partecipato anche l'assessore alla Cultura e al Turismo del Comune, Fabio Granata.