Siracusa, Ortigia si anima sulle note della Festa della Musica

Si tiene in coincidenza del solstizio estivo, e ogni anno anima la città di Siracusa: è la Festa della Musica che quest'anno si celebrerà il 21 giugno in Ortigia.

Il momento clou della giornata i concerti folk del gruppo Palmarum Insula, formato da 40 artisti, al Largo XXV luglio; e quello degli Shameless Jazz in piazza Archimede.

“Venerdì prossimo alcune tra le piazze e strade di Ortigia- ha detto tra l'altro il presidente della Pro Loco, Luigi Puzzo, questa mattina in sede di conferenza stampa dell'evento - si trasformeranno in veri e propri palcoscenici dove si esibiranno gruppi o singoli artisti che suoneranno tutti i generi musicali. Allo stesso tempo diversi artisti di strada faranno da cornice alla serata. In tutto sono previste 24 performance di altrettanti musicisti tra folk, rock, pop/cover, jazz, musica classica, moderna e cantautori”.