Siracusa, area nuovo ospedale: la conferenza dei capigruppo convoca Amministrazione e Asp prima della seduta aperta

Un altro capitolo si è aperto sulla vicenda del nuovo ospedale di Siracusa e la sua relativa collocazione. Dopo la relazione, illustrata dall'assessore regionale Ruggero Razza, che di fatto boccia la zona della Pizzuta per la nuova struttura sanitaria, il Consiglio comunale sarà chiamato a valutare le altre opzioni presentate nel documento e cioè quella in contrada Tremmilia, nei pressi dello svincolo autostradale sulla Statale 124 e ai Pantanelli.

Per cominciare il dialogo, questa mattina, si è tenuta la conferenza dei capigruppo che ha deciso di riconvocare la riunione ma, invitare anche l'Amministrazione comunale e i vertici dell'Asp perchè l'intenzione è quella di avere tutte le carte in mano prima di convocare una seduta di consiglio comunale aperte sulla questione.

Sulla data della prossima riunione ancora non si ha notizia della data