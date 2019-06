Pachino, vende assicurazione falsa: denunciata una donna

Avrebbe fornito un certificato assicurativo falso ad una cliente ignara del fatto che l’assicurazione che gli era stata consegnata, e che la stessa aveva regolarmente pagato, non era valida.

Per tale motivo, la Polizia di Stato di Pachino, nell'ambito dell'operazione Trinacria, ha denunciato una donna di 45 anni residente a Pachino, di professione assicuratrice.

I poliziotti, per fare luce sulla vicenda, hanno effettuato nelle banche dati delle assicurazioni.