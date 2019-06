Lentini, rilevata la presenza di coleottero infestante Aethina tumida su arnie

Sono state analizzate 92 arnie, già sequestrate a Lentini, in contrada Armicci, all'apicoltore M.D., fermato a maggio mentre a bordo di un autocarro, sul quale erano trasportava arnie, al rientro in Sicilia dalla Calabria, violando un’ordinanza sanitaria della Regione Calabria.

Durante i controlli, in 2 diverse arnie, sono stati individuati 2 esemplari di un coleottero che il personale ha subito sospettato appartenere alla specie infestante degli apiari Aethina tumida. Uno di essi veniva è stato immediatamente inviato all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Catania, che ha confermato l'esemplare adulto di Aethina tumida, coleottero infestante, proveniente da paesi extra UE, che danneggia i favi e porta alla perdita del miele.

Le operazioni effettuate da militari del NIPAAF, Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale dei Carabinieri di Catania, insieme a personale Asp.