Siracusa, ubriachi aggrediscono Carabinieri al posto di blocco: arrestati

Sono effetto dei fumi di bevande alcoliche avrebbero aggredito e minacciato di morte i Carabinieri durante un posto di blocco, nella notte, intorno alle 2 e mezza, in via Paolo Orsi a Siracusa.

Si tratta di Francesco Notturno, 43 anni, e Corrado Uccello, 33 anni, disoccupati e con precedenti di polizia, residenti da tempo a Canicattini Bagni. I due sono stati arrestati per il reato di resistenza a pubblico ufficiale e poi rimessi in libertà

Alla guida dell'auto, e sottoposto a controllo dell'etilometro, il Notturno risultato positivo al test, al quale è stata ritirata la patente e sequestrato il mezzo. Nel momento in cui l'autovettura è stata recuperato dal carro attrezzi, i due avrebbero alzato il livello dello scontro aggredendo fisicamente i militari, dopo che uno dei Carabinieri aveva intimato ad Uccello di spostarsi dal cofano motore dall’autovettura