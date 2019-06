Lentini, accusato di truffa: deve scontare una pena di 1 anno e 3 mesi di reclusione

Deve espiare la pena detentiva di un anno e tre mesi di reclusione per il reato di truffa commesso a Bergamo lo scorso maggio 2012.

Per tale motivo i Carabinieri, in esecuzione del provvedimento di espiazione pena emesso dal Tribunale di Bergamo, hanno arrestato, ieri, Sebastiano Vacante, pregiudicato, 61 anni. L'uomo è adesso ai domiciliari