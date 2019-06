Catania, Conflitto di interessi in sanità: il convegno dell'Asp di Siracusa

"Conflitto di interessi in sanità tra pubblico e privato" è il titolo del primo incontro nazionale sul conflitto di interessi in sanità tra pubblico e privato i massimi esperti italiani della materia, i vertici delle aziende sanitarie, i rappresentanti del mondo dell’impresa e dei cittadini, che si terrà venerdì 21 giugno, dalle 8.30 alle 14.30 presso il Palazzo della Regione Siciliana di Catania (Via Beato Bernardo). L’obiettivo è condividere e mettere a sistema misure di prevenzione e risoluzioni attraverso l’individuazione delle migliori prassi sviluppate sul territorio.

L'iniziativa è organizzata da Sineos, responsabile scientifico Paolo Emilio Russo responsabile Prevenzione della Corruzione dell’ASP di Siracusa, con il Patrocinio della Regione Siciliana, dell’Associazione nazionale dei medici delle direzioni ospedaliere, della Società italiana di farmacia ospedaliera e dei servizi farmaceutici delle Aziende Sanitarie e di Cittadinanzattiva, vedrà tra gli altri gli interventi dell’assessore alla Salute della Regione Siciliana Ruggero Razza, del rettore dell’Università di Catania Francesco Basile, del consigliere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione Nicoletta Parisi, del consigliere della Sezione controllo della Corte dei Conti Regione Siciliana Ignazio Tozzo, dei direttori generali dell’Arnas Garibaldi Fabrizio De Nicola, dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra, dell’Azienda Ospedaliera Cannizzaro di Catania Salvatore Giuffrida, del commissario straordinario dell’Aoup Martino di Messina Giuseppe Laganga Senzio. Modera l’incontro il direttore di Panorama della Sanità Marco Magheri.