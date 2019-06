Siracusa, sospesa raccolta indifferenziata: non sarà possibile neanche svuotare i cassonetti e bonificare discariche

Non sarà possibile raccogliere l’indifferenziato delle utenze domestiche e non domestiche, svuotare i cassonetti stradali e procedere alla bonifica di micro e macro discariche.

A darne notizia è l'azienda Tekra srl. Il motivo della mancata ottemperanza del servizio è un problema all’impianto di Sicula Trasporti dove viene conferita la frazione indifferenziata del Comune di Siracusa.

Peraltro, l'azienda stessa ha spiegato a SiracusaPost.it che il mancato espletamento del servizio potrebbe durare anche qualche giorno, ma di questo nulla è certo perchè Sicula Trasporti non ha ancora provveduto a comunicare il tipo di guasto all'impianto.

Insomma, la città di Siracusa potrebbe essere una bomba pronta a esplodere tra atti di inciviltà quotidiani, discariche a cielo aperto e temperature alte che non fanno altro che ampliare i cattivi odori.