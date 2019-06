Noto, con un cilindro di ferro a bordo di uno scooter senza patente: denunciato e sanzionato

Guidava uno scooter, privo di patente e di assicurazione, e con un un cilindro di ferro della lunghezza di circa 40 centimetri sotto il sellino.

La Polizia di Stato, dopo aver scoperto che l'uomo non aveva mai conseguito la patente, l'ha multato per 8mila euro e ha sottoposto il mezzo a sequestro amministrativo.

Inoltre, G.V., siracusano di 37 anni, già conosciuto alle forze di polizia, è stato denunciato per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.