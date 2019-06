Avola, approvato il rendiconto finanziario 2018

E' stato approvato, dalla Giunta municipale di Avola, il rendiconto finanziario 2018. Per quanto riguarda le entrate legate a tributi diretti e indiretti, il Comune presenta entrate accertate per il 2018 pari 17.399.756 euro, le spese per il personale sono passate da quasi 9 milioni di euro del 2015 agli 8.346.000 (dato che tiene in considerazione l’aumento percepito previsto dal contratto nazionale nel 2018) e si registra un calo che si avvicina al 15%. Anche i debiti hanno avuto un forte calo, passando dai 46.850.789 di euro di 4 anni fa a 27.177.046 per un -41%.

“Abbiamo razionalizzato le spese e dato più servizi ai cittadini – dice soddisfatto il sindaco Luca Cannata - inoltre abbiamo erogato e garantito servizi di rilevanza sociale nelle scuole per i ragazzi come la mensa scolastica, contribuendo alla copertura parziale del costo in aiuto alle famiglie meno abbienti e si sono garantiti tutti i servizi per i bambini e ragazzi diversamente abili. Garantiti anche i servizi sociali e sportivi, abbiamo investito sulle infrastrutture, sugli eventi e sul turismo al fine di incrementare l’offerta turistica e questo ha permesso di avere una città in crescita con un importante introito anche dalla tassa di soggiorno”.

Per il primo anno il Comune ha incassato dall'imposta di soggiorno oltre la previsione dei 30 mila euro.