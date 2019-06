Siracusa, Thysìa. Il rito segreto: un'esperienza sensoriale all’Orecchio di Dionisio

Thysìa. Il rito segreto: un’esperienza sensoriale nella religione della Sicilia greca è l’evento in programma all’Orecchio di Dionisio dal 24 al 26 giugno, con ingresso libero, dalle 21 alle 22, organizzato da Fondazione Inda e Istituto per i Beni archeologici e monumentali del Centro nazionale delle ricerche in collaborazione con il Polo regionale di Siracusa per i siti e i musei archeologici e la Erg.

Il pubblico sarà condotto, attraverso una performance teatrale degli allievi dell’Accademia d’arte del dramma antico, lungo un cammino emozionale che consentirà di scoprire e rivivere l’esperienza religiosa individuale dei fedeli nella Sicilia greca.

"La Fondazione Inda - ha dichiarato Mariarita Sgarlata, consigliere delegato dell’Istituto nazionale del dramma antico - partecipa al progetto nel quale le tecniche del teatro immersivo si contaminano con quelle del laboratorio di ricerca, mettendo a disposizione le grandi capacità dei suoi addetti alle scene e ai costumi, tra gli altri in particolare Enzo Campailla, Tony Fanciullo e Marcella Salvo, e coinvolgendo gli allievi e le allieve della sezione Fernando Balestra dell'Accademia d’arte del dramma antico coordinata da Sebastiano Aglianò, con la partecipazione dei docenti Serena Cartia, Mariuccia Cirinnà, Michele Dell’Utri, Elena Polic Greco e Giulia Valentini".