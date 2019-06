Siracusa, gestione Cittadella dello Sport: Lo Iacono "Vigiliamo su utenze"

Mancanza di utenze da parte del gestore della Cittadella dello Sport, questa la denuncia del consigliere comunale Francesco Burgio di Movimento 5 stelle.

"Come Amministrazione stiamo seguendo con fermezza e rigore la vicenda del pagamento delle utenze da parte del gestore della Cittadella dello Sport. C'è un'interlocuzione avviata da mesi sulla base di alcune contestazioni di merito fatte al Comune da parte del gestore stesso che ha proposto anche una rimodulazione degli accordi. E' di tutta evidenza che occorre un approfondimento ulteriore da parte sia degli uffici tecnici che di quello legale" - risponde Nicola Lo Iacono, assessore allo Sport - "Sul rispetto degli accordi contrattuali derivanti da una convenzione questa Amministrazione ha vigilato e continuerà a farlo, pronta a far valere in tutte le sedi l'interesse dell'Ente e della città, come ha sempre fatto".