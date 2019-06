Nel Ragusano, droga vicino scuola: smantellata rete di spacciatori

Smantellata, dai Carabinieri, nell'ambito dell'operazione Bronx, una rete di spacciatori che operavano in varie zone della città, anche vicino alle scuole, cedendo dosi pure a minorenni.

Sequestrati due chili di droga. Gli arresti sono stati eseguiti in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip per 10 indagati.