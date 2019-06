Siracusa, la consigliera Russoniello: "Via Achille discarica a cielo aperto"

Una vera e propria discarica a cielo aperto, con tanto di divani, mobili di legno, sfalci di potatura e vasche di eternit, è via Achille, ex traversa Gebbiazza, in zona Tremmilia.

A dirlo è la consigliera comunale del Movimento 5 stelle, Silvia Russoniello, a seguito di un sopralluogo sul posto.

Una prima ispezione la Russoniello l'aveva effettuata a gennaio, e adesso, a giugno inoltrato, denuncia un netto peggioramento della situazione. Già in inverno, la Consigliera comunale aveva inviato un documento al sindaco, ai Vigili urbani e della Polizia ambientale, e al procuratore della Repubblica, per segnalare la presenza di vasche di eternit danneggiate e dunque molto pericolose, ottenendo rassicurazioni su una prossima bonifica.

“Bonifica che non è arrivata, fatta eccezione, soltanto un paio di settimane fa e dietro mia ulteriore sollecitazione, per la messa in sicurezza delle vasche di amianto - dice la consigliera comunale del M5S - che però sono rimaste lì. E allora voglio chiedere al sindaco Francesco Italia: che cosa ha intenzione di fare? Ha in programma di intervenire per bonificare la zona e mantenere così le promesse fatte ai residenti lo scorso ottobre? Perché ricordo a lui, ma non solo, che via Achille è una strada comunale, non privata! E allora il sindaco - conclude Silvia Russoniello - invece di fare passerelle e consegnare targhe, si occupi seriamente dei problemi della città. Di tutta la città! Abbiamo la fortuna di vivere in un posto incantevole che dovrebbe essere custodito gelosamente e che invece è in mano alla superficialità e all’incompetenza”.