Riaperto l’Anfiteatro romano di Catania, Marano: “La politica sa agire in fretta”

“È proprio vero che quando vi è la volontà politica, si riesce a fare tutto e in fretta. Così è avvenuto per l’Anfiteatro romano di Catania, che in base alle notizie apprese a mezzo stampa sarà finalmente riaperto e fruibile ai visitatori tutta la settimana e non solo il giovedi. Una notizia che accolgo con piacere, soprattutto perché sulla questione avevo depositato un’interrogazione all’Ars proprio qualche settimana fa”.

Lo dice Jose Marano, deputata regionale del Movimento 5 Stelle, che aggiunge: “Mi auguro che questo sia il primo passo di un percorso lungimirante e che il presidente Musumeci realizzi veramente quanto ha affermato riguardo al recupero dell’Anfiteatro, che ha bisogno di un'azione urgente di manutenzione straordinaria. Sarò vigile sul tema e invito anche i catanesi ad esserlo e segnalare eventuali altre anomalie negli orari di apertura o nel decoro, fruibilità e pulizia della struttura. Restano naturalmente costanti la nostra attenzione e le sollecitazioni alle istituzioni competenti per quanto riguarda gli altri siti archeologici della città, che non possono essere trascurati o restare chiusi al pubblico, soprattutto in questo periodo di intensa presenza turistica”.