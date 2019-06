Siracusa, trasferimento di ramo d'azienda gruppo Sma-Simply: proclamato lo stato di agitazione

Negativo il giudizio espresso dalla Filcams Cgil di Siracusa sulle nuove modalità delle procedure di trasferimento di ramo d'azienda decisa dal gruppo Sma/Simply e per la quale le 3 sigle regionali dei sindacati di categoria hanno già proclamato lo stato di agitazione.

“Si scherza col pane delle persone - commenta il segretario provinciale, Alessandro Vasquez, dopo aver preso visione del documento diramato ieri - il gruppo ha formato 4 newco (nuove aziende) alle quali conferire i vari rami aziendali, aggirando così inizialmente il trasferimento diretto in capo al gruppo Arena. Da adesso è ufficiale, si andrà incontro ad un vero e proprio spezzatino, con la certezza che verranno create delle good company e delle bad company che verranno rilevate rispettivamente dal gruppo arena e da altri suoi affiliati con meno garanzie ovviamente per i lavoratori interessati da tali cessioni. Il gruppo arena - continua Vasquez - qualora l’acquisizione non determinasse i risultati sperati, non potrà conferire con restituzione il ramo d’azienda a sma/ simply, ma a queste 4 nuove aziende che nasceranno per morire esattamente il giorno dopo.”