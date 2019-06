Siracusa, Baio, Raiti e Censabella (Pd) :"Mobilitazione per la Breast Unit"

La dotazione sanitaria in provincia di Siracusa sotto la lente d'ingrandimento di esponenti della direzione provinciale del Pd, Salvo Baio, Turi Raiti, e Paolo Censabella che fanno rilevare quella che definiscono "un'altra grave e ingiustificabile penalizzazione" da parte della giunta Musumeci e che riguarda la mancata istituzione della Breast Unit, un presidio multidisciplinare per la prevenzione, diagnosi e cura del tumore al seno.

"Per dare la misura della discriminazione subita dalla nostra provincia - scrivono in una nota -basti dire che la Breast Unit è stata prevista anche a Ragusa e Gela, dove viene eseguito annualmente un numero di trattamenti chirurgici largamente inferiori a quelli di Siracusa.

L'assessore Razza - proseguono - all'atto della presentazione del Pdta (Percorso diagnostico, terapeutico, assistenziale) regionale- di cui anche il Partito democratico sottolinea l'importanza per le donne colpite dalla patologia oncologica al seno- aveva affermato il diritto delle pazienti a curarsi nelle proprie città. Eppure le nostre strutture dispongono di una dotazione strumentale di diagnosi e cura all'avanguardia e vantano un'esperienza pluriennale caratterizzata dalla collaborazione e coordinamento di professionalità di prim'ordine.

La verità è che - accusano Baio, Raiti e Censabella - questa ulteriore penalizzazione è figlia di un vero e proprio progetto di ridimensionamento della sanità siracusana a tutto vantaggio di quella catanese, che considera il nostro territorio come un serbatoio di "materia prima" da drenare a favore delle strutture etnee".

Da qui l'intenzione espressa dal Partito democratico di dare vita, a partire da Lentini, ad una mobilitazione popolare e ad una raccolta di firme per protestare contro il governo regionale, ritenuto responsabile del depotenziamento della nostra sanità.

E' stato, inoltre, mandato al proprio deputato regionale, Giovanni Cafeo, di mettere in atto tutte le iniziative parlamentari necessarie a difesa del diritto delle donne siracusane a disporre delle strutture di eccellenza per la prevenzione e cura del tumore al seno.