Siracusa aderisce al Festival "Le Vie dei Tesori" 2019, visite guidate in 5 siti per 4 weekend dal 13 al 29 settembre

Anche quest'anno Siracusa parteciperà al Festival "Le Vie dei tesori" l'iniziativa che mira a far riscoprire, attraverso visite guidate,siti e monumenti ancora poco conosciuti o non aperti alla fruizione pubblica. E' il terzo anno che il Comune di Siracusa aderisce alla manifestazione che, secondo l'amministrazione, favorisce la pianificazione di vacanze culturali a Siracusa e che nelle due edizioni precedenti ha fatto registrare oltre 20.000 visitatori.

La giunta comunale nei giorni scorsi ha approvato l'adesione al progetto, autorizzando l'inserimento di 5 siti nel circuito del Festival: Teatro comunale, Artemision, Ex Convento del ritiro, Ipogeo di San Filippo alla Giudecca e Villa Reimann.

Per l'ingresso la giunta ha, inoltre, autorizzato la riduzione del biglietto d'ingresso a 2,50 euro per biglietto singolo, a 6 euro per coupon da 4 visite e a 12 euro per coupon da 10 visite, e l'istituzione del pagamento laddove non è solitamente previsto. L'introito, nei siti in cui c'è in atto la gestione da parte di un soggetto terzo, sarà suddiviso al 50% quest'ultimo e l'associazione "Le Vie dei Tesori".