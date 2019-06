Sicilia, ex province regionali: in arrivo 100 milioni di euro

Via libera dalla Camera al decreto crescita che stanzia 150 milioni di euro alla Regione siciliana, di cui 100 sono per le ex Province regionali.

A darne notizia i deputati siracusani alla Camera Paolo Ficara, Filippo Scerra e Maria Marzana (Movimento 5 Stelle).

"Dopo aver revisionato gli accordi capestro siglati da Crocetta coi governi nazionali del Pd, il MoVimento 5 Stelle dà seguito a quanto annunciato nei mesi scorsi. - dicono i due - Con il gruppo parlamentare siamo riusciti a mettere una toppa agli errori di chi, al posto di aiutare l’Isola, l’ha depredata con incompetenza e avidità. Adesso subito a lavoro per sistemare in via strutturale la situazione per i prossimi anni, con un apposito intervento nella prossima legge di bilancio”.