Siracusa, nuovo ospedale: Articolo1 "Un comitato cittadino per seguire tutto l'iter"

Il nuovo ospedale si faccia dove è meglio, ma si faccia". Questa la posizione di Pippo Zappulla e Ninni Gibellino della Federazione regionale e provinciale di Articolo1.

"Si faccia benissimo e prestissimo - proseguono - con il massimo livello di trasparenza e di pubblicizzazione di ogni passaggio e di ogni atto e, non si offenda nessuno, è bene non fidarsi : si costituisca - propongono i due - una sorte di Comitato Cittadino Permanente che segua tutto l’iter fino alla concreta costruzione. Comitato che veda ovviamente i rappresentanti dei gruppi consiliari, delle forze sociali e delle associazioni per il diritto dei malati. Un Comitato che vigili davvero nei confronti di ogni interlocutore , a partire proprio dalla Regione, affinché il 2019 diventi l’anno della prima pietra".