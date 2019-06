Canicattini Bagni, concluso l'11° anno accademico dell'Università della terza età

Si è chiuso ieri pomeriggio, nell’aula consiliare del Comune, l’11° anno accademico dell’Unitre, l’Università della Terza Età di Canicattini Bagni, promossa dall’Amministrazione comunale e diretta dal Professore Giuseppe Di Mari. Per l'occasione la lectio magistralis del Professore Sami Basha, docente universitario e pedagogista palestinese, Presidente dell’AUS, American University of Sicily a Siracusa, su “L’incontro tra civiltà nel mondo contemporaneo”, e lacerimonia di consegna degli attestati di partecipazione.

Nel coso dell’anno si è parlato di tradizioni popolari, di medicina, di alimentazione, stili di vita, conoscenza dell’informatica e dei nuovi strumenti quotidiani della comunicazione, come gli smartphone, e poi le lingue straniere, dall’inglese allo spagnolo, naturalmente la musica, la legalità, la conoscenza della Costituzione e la cittadinanza attiva, oltre ad approfondire la conoscenza di itinerari artistici e storici.

«Un’esperienza più che positiva per la nostra città – ha sottolineato il Sindaco Miceli - nata grazie alla lungimiranza del mio predecessore Paolo Amenta, per tenere e rendere sempre attivi gli anziani, migliorandone la qualità della vita e condividendone la preziosità e i saperi di cui sono custodi".