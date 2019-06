Siracusa, presentata la quinta edizione del Pride: arriva l'onda arcobaleno

Arriva alla quinta edizione il Siracusa Pride che quest'anno animerà la città da giovedì 20 a sabato 22 giugno. Come già anticipato, ospiti dell'edizione 2019 saranno Cristina Donadio, attrice nota al pubblico per avere interpretato il ruolo di Scianel nella serie televisiva Gomorra, e Massimo Milani di Arcigay Nazionale, figura di spicco di LGBT+.

“Siracusa per la quinta volta ospita questo evento che ha un grande valore non solo simbolico, quello cioè strettamente legato alla sfilata dei movimenti e della gente comune per affermare i principi di uguaglianza e rispetto come valori ormai consolidati. - ha detto questa mattina il sindaco Francesco Italia in sede di conferenza stampa - Il Pride è infatti diventato un momento di conoscenza e di confronto su tante tematiche anche con quanti, su questa materia, la pensano in maniera diversa. Questo fa del Pride un momento di grande valenza”.

“Quest'anno il Pride- ha detto tra l'altro il presidente di Arcigay, Armando Caravini- ha un significato ancora più incisivo. Non solo in Europa ma anche in Italia soffiano venti di odio basati su razzismo, omofobia e discriminazioni. Anche da Siracusa manifesteremo non solo per la rivendicazione dei diritti della comunità lgbt+ ma per una giustizia sociale, per i diritti umani e civili perchè il Pride appartiene alla città e ai cittadini, ai quali ci rivolgiamo”.