Priolo, si catapulta con l'auto contra la pedana esterna di un bar-ristorante: denuncia e tso

E' stato denunciato per danneggiamento e poi sottoposto a Tso. E' un 46enne di Priolo, che, a mezzanotte e mezza, dopo un litigio con una persona, davanti al ristorante-bar "La Dolce vita", avrebbe preso l'auto e "puntato" contro la pedana esterna del locale, danneggiandola. Per fortuna, data l'ora tarda, davanti al locale, non c'era nessuno. Solo tanta paura per chi era ancora all'nterno.

Sul poso sono intervenuti i Carabiieri della Stazione i Priolo: l'uomo, che ha già precedenti problemi di natura psichica è stato poi sotto posto a Tso.