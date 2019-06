Siracusa, gemellaggio con Castellammare di Stabia: discussione in Consiglio comunale

Approvato all'ordine del giorno, nel prossimo consiglio comunale, il punto proposto da Gaetano Favara, Michele Mangiafico e Carlos Torres, di Amo Siracusa, che promuove il gemellaggio istituzionale con il Comune di Castellammare di Stabia e il conferimento della cittadinanza onoraria alla moglie e alla figlia di Nicola De Simone.

"Lo sport rappresenta uno degli strumenti più importanti per fare promozione sociale. Attraverso lo sport, la politica può trasmettere esempi alla comunità e valori da condividere, può nutrire forme di identificazione che rendono più coesa una cittadinanza, può determinare i presupposti per un miglioramento delle condizioni sociali e civili di una popolazione. Con l’approvazione dell’ordine del giorno che abbiamo promosso ieri in Consiglio comunale, inizia l’iter di un procedimento amministrativo che potrebbe rappresentare la partita più importante vinta da Nicola De Simone: quella di unire due comunità in un tempo segnato molto più spesso dalla disgregazione sociale" - commentano i consiglieri.