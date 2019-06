Avola, investe volontariamente un ragazzo dopo una lite per futili motivi: arrestato per tentato omicidio

Avrebbe tentato volontariamente di investire un ragazzo di 16 anni, a seguito di una lite per futili motivi: i Carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio ed omissione di soccorso. Si tratta di Danilo Carbè, 24 anni, finito in manette all'esito di un'indagine coordinata dal Procuratore Fabio Scavone e diretta dal Pubblico Ministero Carlo Enea Parodi.

Il fatto risale alla notte dello scorso 26 maggio, ed è avvenuto in via Linneo, dove il 24enne, a bordo della propria auto avrebbe investito il 16enne procurandogli traumi diffusi dichiarati guaribili in 30 giorni di prognosi.

Pare che i due fossero in stato di ebbrezza alcolica.

Carbè pare che prima si fosse dato alla fuga, per poi costituirsi al fine di alleggerire la propria posizione. Il ragazzo è stato tradotto ai domiciliari.