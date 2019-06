Rosolini, bonus bebè 2019: via a presentazione istanze

Sono aperti i termini per la presentazione delle istanze per avere il bonus bebè. Possono presentare chi è in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana o comunitaria ovvero, in caso di soggetto extracomunitario, titolarità di permesso di soggiorno; residenza nel territorio della Regione Siciliana al momento del parto o dell’adozione; i soggetti in possesso di permesso di soggiorno devono essere residenti nel territorio della Regione Siciliana da almeno dodici mesi al momento del parto; nascita del bambino nel territorio della Regione Siciliana; indicatore I.S.E.E. del nucleo familiare del richiedente non superiore ad € 3.000,00.

Il termine di scadenza per la presentazione delle istanze è:

1- entro il 26.07.2019 per i nati dal 01.01. 2019 al 30.06.2019

2- entro il 13.10.2019 per i nati dal 01.07. 2019 al 30.09.2019

3- entro il 10.01.2020 per i nati dal 01.10. 2019 al 31.12.2019