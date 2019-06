Siracusa, nuovo ospedale: Comitato scuole sicure pronto a donare masterplan

Il Comitato Scuole sicure pronto a donare al Comune il Matsterplan che, già a novembre 2018, aveva stato elaborato proprio sull'area di contrada Tremilia, che viene indicata come ideale per la realizzazione del nuovo ospedale nella perizia dell'architetto Pellitteri.

A renderlo noto sono Angelo Troia e Gianluca Belviso, presidente e membro del direttivo del Comitato.

"Siamo come sempre pronti a collaborare - dichiarano - con chi ha come unico obiettivo l'ottimizzazione dei servizi per tutta la comunità, specie quando in ballo ci sono salute e sicurezza”.