Siracusa, il Partito Democratico in assemblea provinciale: cominciano i lavori in vista del congresso

E' durata quasi due ore, ieri sera, l'assemblea provinciale del Partito Democratico. Unico punto all'ordine del giorno il bilancio del partito, un unico punto per lasciare spazio al dibattito per cominciare a comporre i puzzle in vista del congresso.

Ed infatti così è stato. Dopo aver approvato il bilancio all'unanimità, si è passati ad una fase organizzativa in vista non solo del congresso, ma anche dell'imminente rimpasto in Giunta Italia.

C'è da dire che in Giunta c'è un solo assessore espressione del Pd, e cioè l'assessore Fabio Moschella, che però in Consiglio comunale è debole dal punto di vista dei numeri.

Intanto, il partito ha anche fissato un'altra direzione per lunedì 24 giugno, dai toni più politici. All'ordine del giorno: sviluppo provinciale ospedale, porti, collegamento aeroporto, camcom, zes e area industriale.

Nel frattempo nelle stanze del Pd il dibattito sul prossimo segretario è tutto aperto.