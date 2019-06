Avola, Chiesa Madre gremita per i funerali di Andrea Pace

Una grande folla ha riempito oggi pomeriggio la Chiesa Madre di Avola per i funerali di Andrea Pace, il 25enne ucciso 5 giorni fa davanti all'ingresso dell'abitazione in cui vive con i genitori, in via Neghelli.

Familiari, amici, semplici conoscenti hanno gremito la chiesa per dare l'ultimo saluto ad un giovane, dal passato turbolento, ma che a detta i tutti era bravo e solare. Per render omaggio alla sua memoria i giovani indossavano tutti una maglietta con il volto del ragazzo e la scritta "Andrea vive".

A celebrare le esequie anche don Fortunato di Noto, parroco della Chiesa del Carmine nel quartier in cui Andrea viveva che ha riservato parole affettuose alla figlioletta del giovane ucciso.

Continuano, intanto le indagini dei Carabinieri per svelare le ragioni ala base del violento litigio che ha portato i fratelli Caruso a tendere un agguato e uccidere il 25enne.