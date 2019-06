Canicattini Bagni, riqualificazione centro storico: pubblicato bando di gara

Pubblicata, nei giorni scorsi, la gara per il completamento e la riqualificazione del centro storico cittadino, ovvero la ridefinizione degli spazi urbani di via XX Settembre, nei tratti da via Bellini a via S. Pellico, e da via Cavour a via Alfeo.

Il progetto di completamento di Piazza e via XX Settembre è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo complessivo di 1.108.887,53 euro.

"Particolarmente soddisfatti – hanno dichiarato il Sindaco Marilena Miceli e l’Assessore ai Lavori Pubblici, Pietro Savarino – per aver portato anche questa importante opera a gara che completa la riqualificazione del nostro centro storico iniziato con Piazza XX Settembre avviata dall’Amministrazione precedente a guida Paolo Amenta."

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara dovranno caricare i documenti richiesti, previa registrazione, tramite la piattaforma telematica, accessibile dal portale istituzionale della Centrale Unica di Committenza presso il Consorzio Tirreno Ecosviluppo 2000 soc. cons. a r.l., a cui sono state demandate tutte le operazioni di gara, all’indirizzo http://www.tirrenoecosviluppo.net - sezione “gare telematiche”, ovvero, all’indirizzo telematico: tirrenoecosviluppo.acquistitelematici.it

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 09:30 del 15 Luglio 2019, le buste saranno aperte subito dopo.