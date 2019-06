Siracusa, area nuovo ospedale: l'assessore regionale Razza consegna la relazione al sindaco Italia: "Opera prioritaria"

"Dobbiamo dare ai siracusani, che attendono da tanto, troppo tempo, la dignità di un ospedale moderno e funzionale: un'opera che è una priorità del governo". Con queste parole il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, ha formalizzato la consegna della relazione tecnica relativa alla costruzione del nuovo ospedale di Siracusa, al sindaco Francesco Italia.

A spiegare le parti salienti del documento, redatto dal prof Giuseppe Pellitteri per conto dell'Asp di Siracusa e su mandato della Regione Siciliana, l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza.

Sono in tutto 4 le potenziali aree da destinare al nuovo ospedale di Siracusa: una è quella già individuata dal consiglio comunale alla quale se ne aggiungono una in contrada Tremmilia, una nei pressi dello svincolo autostradale sulla Statale 124 e una ai Pantanelli.

Secondo quello che è dato sin qui sapere e che in parte era già stato anticipato da indiscrezioni, l'area della Pizzuta, che il Consiglio comunale aveva votato favorevolmente nel 2017 e riconfermato di recente, è quella che ha ottenuto il punteggio minore nello studio di Pellitteri che ha preso in considerazione diversi parametri, quelli della raggiungibilità, in rapporto al sistema viario, e della economicità. Tra le alternative indicate, ce ne sarebbe una che viene indicata, sempre in base ai punteggi, ideale.

"Ho invitato il sindaco Italia a vigilare e a fare presto, affinché il 2019 diventi davvero l'anno della svolta", ha aggiunto Musumeci.

“Si tratta – commenta il sindaco Francesco Italia – di una relazione molto densa e approfondita. Ritengo che oggi sia stato compiuto un passo in avanti verso la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, un'opera non più rinviabile sulla quale, sono certo, il consiglio comunale saprà determinarsi nella maniera migliore. Quello di oggi è stato un incontro improntato alla piena collaborazione dal quale è emersa la volontà del presidente Musumeci e dell'assessore Razza afavorire la realizzazione del nosocomio nel più breve tempo possibile”.

Dopo la consegna formale del documento, l'iter burocratico adesso prevede l'immediata trasmissione dell'atto, da parte del sindaco, al presidente del Consiglio comunale di Siracusa, Moena Scala.

“Ho convocato per mercoledì 19 alle 10 - dichiara la presidente del Consiglio comunale, Moena Scala - la Conferenza dei capigruppo per stabilire la data di un Consiglio comunale dedicato agli ultimi sviluppi sull'individuazione delle aree dove dovrebbe sorgere il nuovo Ospedale. Occorre fare in fretta per arrivare prima possibile ad una soluzione condivisa che permetta al territorio la nascita di questa fondamentale struttura”.

Durante l'incontro, avvenuto nella sede del Palazzo della Regione a Catania, Razza ha anche confermato gli interventi di riqualificazione del Pronto soccorso dell'ospedale Umberto I, i cui lavori sono stati già aggiudicati dall'Asp di Siracusa.