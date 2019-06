Save the blu lion, avviata raccolta fondi per iscrivere il Siracusa al campionato

Detto fatto. E' stato aperto, questa mattina, dal consigliere comunale di Progetto Siracusa, Ezechia Paolo Reale, un conto corrente per favorire l’acquisto di quanti più abbonamenti sostenitori possibile per la prossima stagione sportiva del Siracusa Calcio. L'obiettivo minimo prefissato è un numero di 55 tessere da 1.000 euro ciascuno per raggiungere la quota necessaria all'iscrizione al campionato.

Reale, che ha già effettuato il primo accredito, spiega che bisogna confermare (e se possibile documentare) l’avvenuto accredito con e-mail indirizzata a: ezechiapaolo.reale@comune.siracusa.it specificando nome, cognome e codice fiscale dell’abbonato e codice IBAN ed intestazione del conto corrente sul quale si vuole ottenere la restituzione della somma nel caso in cui non dovesse perfezionarsi l’iscrizione del Siracusa Calcio al campionato di Serie C.

Nel casi di aziende o società che volessero acquistare più abbonamenti, da offrire poi ai propri dirigenti o dipendenti, sarà sufficiente effettuare un unico bonifico per somma che costituisca multiplo di 1.000,00 euro in base al numero di abbonamenti richiesti (es. 2.000,00 euro due abbonamenti; 3.000,00 euro tre abbonamenti e così via) comunicando nella e-mail di conferma dell’accredito la riserva di indicare successivamente i nominativi dei titolari degli abbonamenti.

Tutto questo perchè Reale ha fatto sapere che se non si dovesse raggiungere la somma per l'iscrizione, il denaro sarà restituito.

Dati per bonifico:

BONIFICO BANCARIO SU C/C INTESTATO “EZECHIA REALE”

Presso BCC LA RISCOSSA DI REGALBUTO

IBAN: IT O6 U 08954 17100 016000 004786

IMPORTO: EURO 1.000,00

VALUTA: NON OLTRE IL 21/06/2019

CAUSALE: ABBONAMENTO SOCIO SOSTENITORE STAGIONE 2019/2020 SIRACUSA CALCIO SERIE C.