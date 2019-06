Canicattini Bagni, via a domande trasporto gratuito Ast per anziani e invalidi anno 2020

C'è tempo fino al 9 Settembre 2019 per quanto riguarda gli Anziani, e 8 Novembre 2019 per gli Invalidi, per la presentazione delle domande di rinnovo o rilascio delle Tessere di trasporto gratuito extraurbano sulle linee AST per Anziani e Invalidi per l’anno 2020.

I moduli per le domande possono essere ritirati presso lo Sportello dei Servizi Sociali (piano terra del Palazzo Municipale) o scaricati dal sito web del Comune www.comunedicanicattinibagni.it dal menù “Atti e Documenti” nella sezione “Avvisi e Domande”.

Per poter usufruire del servizio, gli Anziani devono aver compiuto 55 anni (se donne) o 60 anni (se uomini); essere residente nel Comune di Canicattini Bagni; dimostrare un reddito, nell’anno 2019, non superiore a 9.600,00 euro se unico componente del nucleo familiare (la corrispondenza è con il reddito esente Irpef anno 2018, maggiorato del 20%) o a 19.200,00 euro se appartenente a nucleo familiare di due o più persone (la corrispondenza è con il doppio del reddito esente Irpef maggiorato del 20%).

Gli Invalidi, devono trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 21 della L. R. 18-4-1981, n. 68 (cioè, essere soggetto invalido con riduzione della capacità non inferiore al 74%; mentre per l’invalidità ottenuta prima del 10-03-1992 è sufficiente la riduzione della capacità non inferiore al 67%); ed essere residente nel Comune di Canicattini Bagni

Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali.