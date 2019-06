Siracusa, manutenzione in viale Pantanelli: appello all'ex Provincia

Interventi immediati in viale Pantanelli, a Siracusa. Questa la richiesta contenuta in una lettera che i consiglieri comunali Andrea Buccheri, Salvatore Costantino e Michele Buonomo del gruppo Democratici per Siracusa hanno inviato a Carmela Floreno, commissario del Libero Consorzio, ai dirigenti dell’ente di via Roma, Michele Smiriglio (capo settore viabilità) e Antonio Roccaro (capo settore manutenzioni), e al commissario capo della polizia provinciale Sergio Angelotti.

"Sui rettilinei e a ridosso di ogni curva – scrivono i tre consiglieri – ci sono delle vere e proprie voragini. La strada è una via di fuga molto trafficata soprattutto nella stagione estiva e non può essere lasciata in queste condizioni. Occorrerebbero interventi di manutenzione che non vengono effettuati da anni, così come bisognerebbe realizzare il diserbo. Eventuali incendi rischierebbero di raggiungere i capannoni industriali presenti in zona oltre che le abitazioni".