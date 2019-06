Siracusa, omicidio Iraci: finisce in carcere Sebastiano Musso

Finisce in carcere Sebastiano Musso 46 anni, condannato per l'omicidio di Franco Iraci, avvenuto il 26 marzo del 2016. Agenti della Squadra Mobile della Questura hanno eseguito un ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica di Siracusa. Musso deve scontare 9 anni, 11 mesi e 6 giorni di reclusione.

Iraci morì a seguito di un colpo che Musso gli ferrò al volto al culmine di un litigio scoppiato per futili motivi mentre i due amici si trovavano in Ortigia.