Siracusa, corteo per Renzo Formosa al grido di "Giustizia"

Non ci sarà pace per la famiglia di Renzo Formosa finché non avrà giustizia. Renzo morì il 22 luglio del 2017 a causa delle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale in via Cannizzo il giorno prima. Era a bordo del suo scooter e stava tornando a casa da scuola, quando si verificò l’impatto con la Panda guidata da Santo Salerno, indagato omicidio stradale. Il processo inizierà a settembre. Mamma Lucia non si arrende e lotta anche per evitare che in futuro possano accadere altri episodi simili, ripetendo in ogni occasione che per mettersi alla guida di un'auto bisogna essere responsabili e pensare sempre alle conseguenze delle proprie azioni.

Da qui il corteo che si è tenuto ieri pomeriggio a al quale hanno partecipato tanti ragazzi, amici e compagni di scuola di Renzo. In prima fila i genitori del giovane siracusano che si battono perché Renzo e tutte le vittime della strada abbiano giustizia.