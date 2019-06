Boom di ristoranti a Siracusa, dal 2011 al 2019 sono cresciuti del 72%

Il cibo e la ristorazione si confermano, anche in provincia di Siracusa, un grande business, e non solo in televisione.

A rilevarlo è uno studio di Unioncamere-InfoCamere, che analizza il periodo 2011-2019. La vivacità maggiore si registra in Sicilia, dove negli ultimi 8 anni si è registrata una crescita del 50% (2.847 imprese in più). E la provincia aretusea spicca: qui, infatti, si è registrata la crescita più sostenuta con un +72%, pari ad un ritmo del 9% in media all’anno.

La Sicilia conquista il primato con un incremento del 50%, seguita da Campania (+39,8%) e Lazio ((+37,3%). Nella graduatoria della crescita delle imprese di ristorazione nelle province italiane, oltre al primo posto di Siracusa, nelle prime cinque piazze si piazzano altre province siciliane: Catania, Palermo e Trapani, tutte oltre la soglia del 50% di crescita negli otto anni. All'opposto a Enna si è, invece, verificata una contrazione.