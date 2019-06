Augusta, porte aperte allo stabilimento di Sasol Italy

Porte aperte allo stabilimento di Augusta di Sasol Italy con un Open Day rivolto a tutti i dipendenti e ai loro familiari e amici.

I partecipanti hanno infatti potuto osservare da vicino e raccogliere informazioni chiare e complete su alcune delle azioni concrete messe in campo per la Sostenibilità: dalle tecnologie adoperate per l’ambiente utilizzando le migliori tecnologie disponibili, ai Dispositivi di Protezione Individuale usati dai lavoratori negli impianti, sino alle diverse caratteristiche e applicazioni dei prodotti, dai tensioattivi in polvere a quelli liquidi o a scaglie, 100% biodegradabili.