Priolo Gargallo, controlli a tappeto dei Carabinieri: fermati oltre 137 veicoli

Nottata di controlli a tappeto da parte dei Carabinieri nel territorio del Comune di Priolo Gargallo e nella frazione di Città Giardino, al fine di contrastare le violazioni del codice della strada, la guida sotto l’influenza dell’alcool, stupefacenti, e guida di motocicli senza casco.

Oltre 137 i veicoli sottoposti al controllo, per il seguente bilancio: denunciato un 17enne floridiano per possesso ingiustificato di arma da punta e taglio, sanzionati 4 giovani alla guida del proprio motociclo senza casco, 3 automobilisti con patente e revisione scaduta, e 2 conducenti alla guida di autovetture sprovviste di assicurazione. Segnalati alla Prefettura, 3 giovani trovati in possesso di modica quantità di marijuana con contestuale ritiro della patente.

I controlli con apparato etilometrico hanno avuto invece esito negativo