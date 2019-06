Priolo, sorpresi a rubare materiale ferroso in officina meccanica: arrestati

Sono stati sorpresi, dai Carabinieri, all’interno di un capannone adibito ad officina meccanica, mentre erano intenti a caricare su un autocarro con gru, materiale ferroso ed attrezzi vari per uso industriale per un peso complessivo di 5000 chili circa.

A finire in manette Angelo Battiato, 60 anni, Emanuele Battiato, 35 anni e Dario Valastro, 35 anni, tutti catanesi disoccupati con precedenti di polizia, accusato di furto aggravato in concorso.

La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario. Gli arrestati sono stati invece sottoposti agli arresti domiciliari.