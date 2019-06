Siracusa, appalti nell'area industriale: il Prefetto assente al tavolo tecnico

Il protocollo d’intesa sugli appalti nell'area industriale sarà al centro del tavolo tecnico che il 20 giugno si riunirà in Prefettura con la partecipazione dei sindacati, di Confindustria e delle grandi aziende. Al tavolo pare che il Prefetto, Luigi Pizzi, non parteciperà.

“La scelta del Prefetto scaturisce da un inappropriato innalzamento dei toni da parte di una parte del sindacato – dice l’On. Giovanni Cafeo, Segretario della III Commissione ARS Attività Produttive. – che pur nel rispetto del diritto di critica, a proposito dell’ordinanza che vieta l’occupazione delle portinerie in caso di sciopero, ha deciso di sollevare lo scontro istituzionale politicizzando la vicenda prima del confronto già programmato per giorno 20”.

“Auspico che la mancanza del Prefetto al tavolo di confronto non sia però causa ostativa per il raggiungimento di un accordo comune per il funzionamento degli appalti – continua Cafeo – nel quale sindacati e associazioni datoriali dovranno trovare una base di regole chiare e condivise, in grado di evitare all’origine le cause degli scioperi e di rendere così nei fatti inutile l’ordinanza prefettizia”.