Il consigliere Reale apre un conto corrente per 'salvare' il Siracusa

Sarà aperto da lunedì, per opera del consigliere comunale, Ezechia Paolo Reale, un conto corrente sul quale sarà possibile versare la somma per gli abbonamenti di coloro che vorranno sostenere il Siracusa calcio, che rischia di restare fuori dal campionato.

"Obiettivo minimo 55 abbonamenti da 1.000 euro ciascuno per raggiungere la quota necessaria all'iscrizione al campionato. - dice Reale - Non trasferirò le somme alla società se prima non ci sarà certezza dell'iscrizione al campionato (fideiussione etc.). Se la squadra non dovesse iscriversi restituirò a ciascuno le somme versate.

Il mio abbonamento sarà il primo versamento in quel conto corrente. La mia parola è quella che sono sicuro rassicurerà chi vorrà abbonarsi sulla destinazione dei fondi o sulla loro restituzione."

"Ho pensato agli abbonamenti - continua - e non ad una raccolta fondi perchè non voglio regalare soldi a nessuno; voglio solo sostenere la squadra in difficoltà ( come peraltro ho fatto negli anni precedenti rendendomi conto delle difficoltà, anche se apparentemente meno drammatiche). Mi aspetto che oltre ai professionisti, dirigenti e commercianti che possono sostenere questo piccolo sforzo in un momento economico difficile per tutti, vi siano grandi aziende che acquistino uno o più abbonamenti anche per sorteggiarli successivamente in favore dei propri dipendenti. - conclude - Se l'obiezione è: " chi te lo fa fare ?" oppure " non ti conviene politicamente che la squadra affondi ed il Sindaco faccia magra figura ?" la risposta è: Forza Siracusa sempre."