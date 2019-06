Siracusa, sciopero della fame e occupazione dell'Umberto I per Vinciullo, Castagnino e Basile: "Risposte certe sul nuovo ospedale"

Sciopero della fame e occupazione dell'androne dell'Ospedale Umberto I per ottenere risposte certe sulla costruzione della nuova struttura ospedaliera. A dare vita a questa forma di protesta Vincenzo Vinciullo (Siracusa protagonista) e i consiglieri comunali Salvatore Castagnino e Mauro Basile.

"L’occupazione simbolica dell’ospedale e lo sciopero della fame dureranno fino a quando non verranno fornite assicurazioni certe sui tempi e sui modi per giungere alla realizzazione del nuovo Ospedale che deve sostituire quello attualmente esistente, in parte costruito prima del secondo conflitto mondiale. -dicono - In attesa di ottenere queste risposte, hanno concluso Vinciullo, Castagnino e Basile, invitiamo tutti i cittadini, le forze politiche, sociali e i sindaci ad unirsi alla nostra battaglia!"