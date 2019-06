"Lo stato della riforma della giustizia tributaria", la tavola rotonda a Siracusa

“Lo stato dell’arte della riforma della giustizia tributaria”. Sarà questo l’argomento della tavola rotonda, organizzata per il prossimo 28 giugno, dalle 15.00 alle 18.30, all’Hotel Parco delle Fontane, dall’Ordine dei Consulenti del lavoro della Provincia di Siracusa in collaborazione con l’A.I.P.G.T., Associazione Italiana Professionisti della Giustizia Tributaria. Nel corso dell’incontro si metteranno a confronto tanto le proposte sin qui formalizzate dalle diverse forze politiche quanto le posizioni espresse anche in altre sedi, nella prospettiva di valutarne punti di forza e di debolezza secondo la percezione e l’esperienza dei relatori.