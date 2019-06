Nel Catanese, spaccio di droga ed estorsioni: arresti

Avrebbero imposto il "pizzo". Per tale motivo la Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di gruppo criminale nel Catanese. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti ed estorsioni con l'aggravante di avere avere agito col metodo mafioso per favorire il clan. Le indagini della squadra mobile sono state coordinate dalla Dda della Procura di Catania.