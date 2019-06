Palazzolo Acreide-Noto, oltre un milione di euro per le vie di fuga

Sono state accertate, nell'ambito del Patto per il Sud, le somme per il “Completamento della via di fuga delle strade di accesso al collegamento viario esterno tra la SS 124 e la SP Palazzolo Acreide – Noto”.

Il finanziamento ammonta a 1.534.165,81 euro. Il rischio è stato quello di perdere i fondi, ma adesso il pericolo sempre passato.

Lo dichiara Vincenzo Vinciullo, Presidente emerito della Commissione ‘Bilancio e Programmazione’ all’ARS.